نائب أردوغان: تعاون تركيا مع الولايات المتحدة بشأن ليبيا قد يصنع فارقا إيجابيا

صرح نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، بأن التعاون التركي الأمريكي بشأن ليبيا قد يصنع فارقا إيجابيا.

وأوضح فؤاد أُوقطاي، نائب الرئيس التركي، أن تعاون تركيا مع الولايات المتحدة الأمريكية في الملف الليبي "اكتسب عمقا قد يصنع فارقا إيجابيا"، حسبما نقلت "الأناضول".

#عاجل | نائب الرئيس أردوغان: التعاون بين #تركيا والولايات المتحدة في الملف الليبي اكتسب عمقا قد يصنع فارقا إيجابيا — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) June 19, 2020

في سياق متصل، أكد وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، أمس الخميس، أن على الولايات المتحدة أن تقوم بدور أنشط في ليبيا للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وفي المحادثات السياسية.

وقال جاويش أوغلو في مقابلة مع محطة "إن تي في" التلفزيونية: إن "الدعوة لوقف إطلاق النار أو البيان المشترك بشأن ليبيا ولدا ميتين بالنسبة لنا".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد رحب باستئناف المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة بين الطرفين المتحاربين في ليبيا، ودعا إلى تسريع المفاوضات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وكان الاتحاد الأوروبي قد دعا، في وقت سابق، الأطراف المحلية والدولية المنخرطة في الأزمة الليبية إلى وقف شامل لكل العمليات العسكرية، وأشاروا إلى أن الحل في ليبيا يجب أن يتضمن اتفاقا سياسيا شاملا وسحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا.

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم السبت الماضي، عقب لقاء بالقاهرة مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، وقائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، أنه تم التوصل إلى مبادرة لحل الأزمة الليبية.