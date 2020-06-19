حقق نتائج مذهلة... دراسة سرية تتوصل لعلاج كورونا بدواء شهير

كشف باحثون مدعومون من الاتحاد الأوروبي، عن نجاح التجارب المخبرية، بواسطة أجهزة الكمبيوير، في التوصل لعلاج فيروس كورونا المستجد بدواء شهير.

وطلب الباحثون، البدء في تجارب إكلينيكية لدراسة عقار "رالوكسيفين" أو "Raloxifene"، الخاص بهشاشة العظام، وذلك بعد أن أشارت الاختبارات الافتراضية والمخبرية التي أجريت بشكل سري، إلى أنه يمكن أن يكون فعالا ضد مرض "كوفيد-19".

وقالت شركة "دومبيه" البيولوجية الإيطالية، عبر موقعها الرسمي، إن اتحاد الأبحاث المعروف باسم "Exscalate4CoV"، استخدم أجهزة الكمبيوتر العملاقة لفحص أكثر من 400 ألف جزيء من أجل الفعالية المحتملة للدواء ضد الفيروس.

وأجرى الباحثون الاختبارات المعملية والبيولوجية على 7000 عينة، أظهرت نتائج واعدة، من بين 40 جزيئا أظهر نشاطًا ضد الفيروس، وتبين أن "رالوكسيفين" هو الأكثر تحقيقا للنتائج الواعدة، وفقا لبيان صحفي صادر عن اللجنة.

وأضافت البيان أنه لا تزال هناك حاجة للتجارب السريرية لتوضيح ما إذا كانت ستنجح بالفعل في علاج المرضى المصابين.

Il consorzio @exscalate4cov guidato da Dompé ha individuato una possibile arma per curare i primi sintomi da #covid19 tramite #raloxifene, farmaco già usato per l'osteoporosi. Brevettato il 6 maggio, ora si punta al test clinico.#H2020https://t.co/m5g9dpjxwB — Dompé (@DompeFarma) June 19, 2020

وقال باحثون إن رالوكسيفين لديه القدرة على منع المرض من التقدم في الحالات الخفيفة من خلال منع الفيروس من التكاثر في الخلايا.

وقال متحدث باسم شركة "Dompé farmaceutici"، التي تقود التجارب إن اتحاد "Exscalate4CoV" يتحدث مع وكالة الأدوية الأوروبية حول التجارب السريرية التي يمكن أن تبدأ هذا الصيف.

وأضاف "بمجرد الموافقة على الدواء، يمكن إتاحته بسرعة بأحجام وبتكلفة منخفضة، مما يساعد على التخفيف من آثار موجات جديدة من العدوى".