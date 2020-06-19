السعودية تعلن موقفها من قرار الوكالة الذرية بشأن "تجاوزات إيران"

ونشرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية عبر حسابها على موقع "تويتر" قول السفير السعودي في فيينا: "نرحب بقرار وكالة الطاقة الذرية إلزام إيران بفتح منشأتيها أمام التفتيش".

عاجل | السفير السعودي في #فيينا: نرحب بقرار وكالة الطاقة الذرية إلزام #إيران بفتح منشأتيها أمام التفتيش https://t.co/5t3eIvPjBE pic.twitter.com/LqmnHGBGDK — صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) June 19, 2020

وكان مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد اعتمد، اليوم الجمعة، قرارا يدعو إيران إلى التعاون التام مع الوكالة، وإتاحة الوصول إلى منشأتين نوويتين تشتبه الوكالة بوجود مواد نووية غير معلنة فيهما.

وصوت لصالح القرار الخاص بشأن وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى منشأتين نوويتين في إيران، في مجلس الحكام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، 25 عضوا في مجلس إدارة الوكالة، مقابل صوتين "ضد" و7 أعضاء امتنعوا عن التصويت.

وفي وقت سابق، أعلنت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا أنها ستحث إيران بشكل كبير على التعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الاتفاق النووي.

وجاء في البيان، الذي نشر على الموقع الرسمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية على الإنترنت، "اعتمد مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم قرارا يدعو جمهورية إيران الإسلامية إلى التعاون التام مع الوكالة في تنفيذ اتفاق الضمانات الشاملة بموجب معاهدة عدم الانتشار والبروتوكول الإضافي، وتلبية متطلبات الوكالة دون مزيد من التأخير".

من جهته أعلن مندوب إيران لدى منظمة الطاقة الذرية، كاظم غريب أبادي، اليوم الجمعة، أن القرار الذي تبناه مجلس حكام المنظمة، الخاص بتفتيش مواقع نووية إيرانية، لا يشجع إيران على السماح لها بتفتيش مواقع نووية، استنادا إلى أسباب وادعاءات واهية.