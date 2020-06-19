الصين تتهم مواطنين كنديَين بالتجسس

وجهت الصين، اليوم الجمعة، تهمة التجسس إلى مواطنين كنديين اعتقلتهما في ديسمبر / كانون الأول 2018، لقيامهما "بأنشطة تهدد الأمن القومي" الصيني.

وووفقا لوكالة "رويترز"، أفادت النيابة العامة الصينية، في بيانين مقتضبين، اليوم، أن الدبلوماسي السابق العامل في بكين مايكل كوفريغ، ورجل الأعمال مايكل سبافور، متهمان بـ"التجسس وكشف أسرار دولة".

يذكر أن المواطنين كوفريغ وسبافور كانا قد اعتقلا بعد أيام على توقيف كندا المديرة المالية لمجموعة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي"، مينغ وانتشو، في فانكوفر، في الأول من ديسمبر الماضي، بطلب من الولايات المتحدة التي وجهت إليها اتهامات واسعة ضدها وشركة "هواوي" للتكنولوجيا الصينية، لكونها تشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي.

ولمحت بكين مراراً إلى أن إطلاق سراح مينغ شرط لا بد منه لتحسين علاقاتها مع أوتاو.