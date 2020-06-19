الحائزة على جائزة "نوبل" مالالا يوسفزي تتخرج من جامعة أكسفورد... صور

وأعلنت يوسفزي البالغة من العمر 22 عاما عبر حسابها على موقع "تويتر"، أنها أكملت هذا الأسبوع شهادتها في الفلسفة والسياسة والاقتصاد في جامعة أوكسفورد في إنجلترا.

وغردت يوسفزي: "من الصعب التعبير عن فرحي وامتناني الآن".

وشاركت مع متابعيها صورتين، تظهر في إحداها وهي تحتفل بالشهادة الجامعية مع أقاربها، والأخرى وهي مغطاة بالكعك والحلويات.

Hard to express my joy and gratitude right now as I completed my Philosophy, Politics and Economics degree at Oxford. I don’t know what’s ahead. For now, it will be Netflix, reading and sleep. 😴 pic.twitter.com/AUxN55cUAf — Malala (@Malala) June 19, 2020

وتابعت: "لا أعرف ما هو المستقبل، لكن في الوقت الحالي سأكتفي بمتابعتي لشبكة "نيتفلكس" والقراءة والنوم".

يشار إلى أن مالالا يوسفزي تعد الفتاة التي ألهمت العالم ووقفت بوجه رصاص أعتى الجماعات المسلحة، لأجل التعليم وحصول الفتيات على حقوقهن، وكانت قد أهدت نسخة من كتابها لمكتبة الموصل التي تحول إرثها الثمين إلى رماد عن محرقة دبرها تنظيم "داعش".

وأجرت يوسفزي أول زيارة لها، إلى أربيل في إقليم كردستان العراق، في يوليو/ تموز من العام الماضي، وكانت نساء من الموصل، بانتظار مالالا الحائزة على جائزة نوبل للسلام المدافعة عن حرية التعليم في بلادها باكستان.

يذكر أن مالالا من مواليد 12 يوليو/تموز 1997، من منطقة وادي سوات في باكستان، وتعد أصغر حائزة على جائزة "نوبل" للسلام عام 2014، بعد وقوفها بوجه مسلحين من طالبان هاجموها وأصابوها بجرح بليغ في وجهها، لكنها نجت منهم بأعجوبة بالغة لتواصل مسيرتها لأجل أن تأخذ الفتيات في بلادها والعالم حقوقهن في التعليم.