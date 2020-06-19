بوريس جونسون: واثق من عودة الأطفال إلى المدارس في سبتمبر

أعلن رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، اليوم الجمعة، أنه "متأكد" من عودة جميع الأطفال إلى المدارس بدوام كامل ابتداء من شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

وألمح جونسون إلى أن قواعد التباعد الاجتماعي في الفصول الدراسية من الممكن تخفيفها لمساعدة المزيد من التلاميذ على العودة إلى مدارسهم بشكل أسرع، بحسب شبكة "سكاي نيوز".

وردا منه على سؤال من الصحفيين، حول مطالب بعض المحافظين منه خفض مسافة التباعد بين الطلبة من مترين إلى متر واحد، بغرض مساعدة المزيد منهم على الالتحاق بالدروس، قال جونسون: "سندخل المزيد من التغييرات وفقا لما يسمح به العلم".

وعما إذا كانت خطة العودة إلى المدرسة ستشهد عودة الأطفال بدوام كامل من فصل الخريف بدلا من الذهاب إلى المدارس بضعة أيام، أجاب بوريس جونسون: "بالتأكيد، ولكن شريطة أن نتمكن من جعل الفصل الدراسي آمنا، وأعتقد أننا نستطيع تحقيق هذا، أريد من كل طفل وكل طالب وكل تلميذ أن يعودوا إلى مدارسهم في سبتمبر، وأنا متأكد من أن ذلك يمكن إنجازه".

وأكد وزير التعليم البريطاني، غافين وليامسون، في وقت لاحق، أن الحكومة البريطانية تعتزم إعادة جميع الطلبة إلى المدارس في شهر سبتمبر/ أيلول، ولكنه لم يشر إلى أن ذلك سياسة رسمية للحكومة.

وكان بوريس جونسون أشار إلى أنه سيتم فتح المدارس الابتدائية بشكل جزئي بداية من الاثنين الموافق الأول من يونيو/ حزيران الجاري.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي: "نحن في وضع يسمح بالتحرك نحو المرحلة الثانية من الإجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء، نريد بداية إعادة أطفالنا إلى المدراس بطريقة مدروسة، سنبدأ بشكل جزئي بداية من الأول من يونيو بفتح المدارس الابتدائية".

أعلنت بريطانيا، اليوم الجمعة، تسجيل 173 وفاة و 1346 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد المسبب لمرض (كوفيد 19).

وأوضحت وزارة الصحة البريطانية أن إجمالي عدد وفيات الفيروس ارتفع إلى 42461 حالة، فيما بلغ اجمالي الاصابات 301815 حالة وتم إجراء أكثر من 7 ملايين كشف لأشخاص اشتبه بإصابتهم بالفيروس.