أمريكا ترفض طلبات شركات صينية زيادة الرحلات الجوية بين البلدين

رفضت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، طلبا من أربع شركات طيران صينية لزيادة عدد الرحلات الجوية الأسبوعية بين البلدين.

وقالت واشنطن إن القرار لا يهدف إلى تصعيد التوترات بشأن قيود السفر بين البلدين في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة النقل الأمريكية في بيان إن القرار اتخذ "للحفاظ على التكافؤ" في خدمات الركاب المجدولة بين البلدين، بحسب "رويترز".

وأضافت الوزارة أنها مستعدة لمراجعة القرار إذا قامت سلطات الطيران الصينية بتعديل سياساتها التي تؤثر على شركات الطيران الأمريكية.

يشار إلى أن الولايات المتحدة والصين قالتا في وقت سابق من هذا الأسبوع، إنهما ستسمحان بأربع رحلات أسبوعية بين البلدين.

في 22 مايو/آيار الماضي، اتهمت إدارة ترامب الحكومة الصينية بمنع شركات الطيران الأمريكية من استئناف الرحلات إلى الصين، وطالبت 4 شركات صينية بتقديم جدول رحلاتها لسلطات الولايات المتحدة.

وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والصين توترا متزايدا على خلفية قضايا عدة على رأسها الخلافات التجارية وقضية هونغ كونغ والوضع في بحر الصين الجنوبي، وجائحة فيروس كورونا المستجد.