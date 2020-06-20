وفيات "كورونا" في المكسيك تتخطى 20 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك يوم الجمعة تسجيل 5030 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى 647 حالة وفاة جديدة لتتجاوز بذلك حالات الوفاة بسبب الفيروس عشرين ألف حالة.

ويبلغ الآن إجمالي حالات الإصابة بكورونا 170485 حالة و20394 حالة وفاة على الرغم من إعلان الحكومة إن العدد الحقيقي للمصابين بالفيروس أعلى كثيرا على الأرجح من العدد المسجل للحالات المؤكدة، بحسب "رويترز".

قالت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إن العالم دخل "مرحلة خطيرة" من جائحة كوفيد-19، مع بدء الدول تخفيف قيود العزل والتنقل.

وأشار مدير عام المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي افتراضي، إلى أن المنظمة أحصت الخميس 150 ألف إصابة جديدة وهو العدد الأعلى للإصابات خلال يوم واحد منذ بدء تفشي الوباء.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتل.