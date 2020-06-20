السلطات الصينية تبدأ بتتظيم فحوصات واسعة للكشف عن كورونا في بكين

أعلنت صحيفة صينية، اليوم السبت، أن سلطات مدينة بكين بدأت بإجراء اختبارات للحمض النووي لأفراد توصيل الطعام والطرود في المدينة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة "رويترز" أن السلطات الصينية وسعت من الاختبارات والفحوص في المدينة التي يبلغ عددها 20 مليون نسمة وذلك بسبب ظهور سلسلة من الإصابات الجديدة المرتبطة بسوق لبيع المواد الغذائية بالجملة قبل أسبوع.

وركزت اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد في بادئ الأمر على المناطق السكنية قرب سوق شينفادي المترامية الأطراف وعلى العاملين والمتسوقين هناك.

ويستهدف المسؤولون الآن عشرات الآلاف من أفراد توصيل الطلبيات الذين يجوبون عادة المدينة حيث تعد أساطيل المركبات ذات الثلاث عجلات والدراجات النارية التي يركبها الأشخاص الذين يوصلون الطرود والطعام مشهدا مألوفا.

واعتبرت السلطات في بكين، أن الوضع الوبائي في العاصمة الصينية "خطير جدا" في الوقت الراهن مع تسجيل أكثر من 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ أسبوع، عقب عودة مفاجئة لتفشي الوباء.