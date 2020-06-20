روحاني: فيروس كورونا ضربة موجعة للاقتصاد الإيراني

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، يوم أمس الجمعة أن تفشي وانتشار وباء فيروس كورونا هو ضربة موجعة للاقتصاد الإيراني والسياحة وعدد كبير من القطاعات، لافتًا إلى أنه على الشعب التأقلم لبقاء الفيروس لفترة طويلة.

وقال روحاني خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا: "يجب أن نجهز أنفسنا لبقاء فيروس كورونا لفترة طويلة بيننا".

وأضاف روحاني قائلا: "فيروس كورونا ضربة موجعة للاقتصاد الإيراني والكثير من الأعمال ولولا الاكتفاء الذاتي الذي حققناه لكانت فترة كورونا أكثر صعوبة بالنسبة لنا".

وتابع "الفيروس أثر على العلاقات الدولية"، مضيفًا "سيتم إعادة فتح الجامعات في سبتمبر المقبل".

وحذرت السلطات الإيرانية حذرت إيران، من احتمال إعادة فرض تدابير صارمة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن زيادة الإصابات في الأونة الأخيرة.