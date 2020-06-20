صور أقمار صناعية تكشف مفاجأة بشأن تفجير مكتب الاتصالات بين الكوريتين

كشفت صور الأقمار الصناعية، مفاجأة بشأن مكتب الاتصالات بين الكوريتين، الذي أعلنت كوريا الشمالية تدميره يوم الثلاثاء الماضي.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية، التي نشرتها بوابة الإنترنت الأمريكية "38 شمالا"، أن " مكتب الاتصالات بين الكوريتين ، لم يدمر بعد محاولة تفجيره من طرف كوريا الشمالية، لكنه تعرض لأضرار جسيمة".

وذكرت البوابة المتخصصة في تحليل صور الأقمار الصناعية، أن "الصور، التي فحصها خبراء البوابة تم التقاطها أمس الجمعة، وتظهر أن أحد أقسام المكتب أصيب بأضرار جسيمة بعد الانفجار.

وقال الخبراء إن "الصور التي تم التقاطها تظهر أن التفجير لم يكن متحكما فيه بشكل دقيق، ما ألحق أضرارا بالمبنى المجاور للمكتب، مشيرا إلى أن المكتب لا يزال قائما رغم الأضرار التي لحقت به.

وكانت كوريا الشمالية أعلنت، يوم الثلاثاء الماضي، تفجير مكتب الاتصال المشترك بمدينة كيسونغ الحدودية، مؤكدة أنها ستعيد قواتها إلى المجمع الصناعي بقرية كيسونغ على الحدود الغربية ومنطقة منتجع كومكانغ السياحية على الساحل الشرقي.