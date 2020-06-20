بولتون يكشف أقرب زعيمين لقلب ترامب.. ورئيس "يثير اشمئزازه"

كشف جون بولتون، المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الأمن القومي، عن أقرب زعماء العمال إلى قلب ترامب.

وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية التي نشرت مقتطفات من كتاب بولتون المرتقب صدوره، ذكر المستشار السابق أن ترامب يعتبر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أقرب الزعماء العالميين له.

وعلى النقيض، لا يكن ترامب أي تقدير لماكرون، معتقدا أن كل ما يلمسه الرئيس الفرنسي "يتحول إلى شيء مثير للاشمئزاز".

وشهدت العلاقة بين ترامب وماكرون بعض التوترات، حينما انتقد قيادة ترامب لحلف الناتو، ليرد الأخير بكلام تم وصفه بالمهين والجنوني.

ومن المقرر نشر كتاب بولتون الأسبوع المقبل، إلا أن وزارة العدل الأمريكية تحاول وقف صدوره، كما تزعم الإدارة الأمريكية أن الكتاب يحتوي على معلومات سرية، ولم ينسق بولتون مع البيت الأبيض محتوياته.

وأعلنت جهة النشر أن الكتاب تمت طباعته وتوزيعه بالفعل، على الرغم من أنه لم يتم طرحه للبيع، وبهذا لا يمكن تعليق صدوره.