إيران تطالب بتقديم أسباب واضحة قبل أي طلب وصول إضافي لمفاعلاتها النووية

طلبت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تقدم أسبابًا واضحة قبل طلب الوصول إلى مفاعلات إيران النووية.

وأضاف "يجب على الوكالة ألا تعتمد على تقرير الاستخبارات في إطلاق تقاريرها".

طهران– سبوتنيك . وقال المتحدث باسم المنظمة الإيرانية، بهروز كمالوندي، حسبما نقل عنه موقع المنظمة، الجمعة "يجب أن يكون أي طلب وصول إضافي إلى مفاعلاتنا النووية مصحوبًا بأسباب واضحة".

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت على لسان سفيرها في فيينا، ترحيبها المطلق بقرار وكالة الطاقة الذرية القاضي إلزام إيران بفتح منشآتها أمام التفتيش.

وكان مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد اعتمد، أمس الجمعة، قرارا يدعو إيران إلى التعاون التام مع الوكالة، وإتاحة الوصول إلى منشأتين نوويتين تشتبه الوكالة بوجود مواد نووية غير معلنة فيهما.

وصوت لصالح القرار الخاص بشأن وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى منشأتين نوويتين في إيران، في مجلس الحكام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، 25 عضوا في مجلس إدارة الوكالة، مقابل صوتين "ضد" و7 أعضاء امتنعوا عن التصويت.

وفي وقت سابق، أعلنت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا أنها ستحث إيران بشكل كبير على التعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الاتفاق النووي.