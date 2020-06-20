الحرس الثوري الإيراني يتحدث عن الدفاع الجوي بعيد المدى ويعلن "مفاجأة قريبة"

أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، أنه "سيفاجئ العدو قريبا وسيدخل مجال الدفاع الجوي بعيد المدى".

وقال قائد الدفاع الجوي في القوة الجوفضائية للحرس الثوري العميد رضا شبان، خلال حوار مع وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، "لنا في المستويات الواطئة للدفاع الجوي منظومات وطنية تخطت اختبارات ناجحة جدا".

وأضاف العميد شبان: "أنه وفي المستويات العالية والمديات البعيدة التي تعد من الحاجات الضرورية للدفاع الجوي لنا أيضا مشاريع جيدة جدا وسنشهد في القريب العاجل إن شاء الله تعالى دخول منظومات متنوعة إلى هذا القطاع".

وأكد القدرة على تصميم وتصنيع أي نوع من الرادارات، مضيفا: "أننا قادرون اليوم على تصنيع الرادارات بدءا من المديات القصيرة جدا حتى البعيدة جدا ومنها "بشير" و"قدير" وأخرى ستدخل الخدمة تدريجيا للدفاع الجوي للحرس الثوري".

وقال قائد الدفاع الجوي في القوة الجوفضائية، إن "إيران تعد اليوم ضمن الدول المتقدمة في العالم التي تمتلك التكنولوجيا المعقدة لصنع الرادارات وقد حققت الاكتفاء الذاتي في هذا المجال"، مؤكدا أن "منظومات الدفاع الجوي الإيرانية تحظى باحدث التكنولوجيا المتعلقة بمواجهة الحرب الالكترونية في العالم".