فيروس كورونا يتفشى في قاعدة عسكرية أمريكية خارج البلاد

أعلنت سلطات بلدية ميساوا اليابانية، اليوم السبت، عن إصابة عسكريين أمريكيين بفيروس كورونا المستجد في قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة.

ونقل موقع إخباري أمريكي عن بلدية ميساوا اليابانية وذلك بعد نقل عدد من العسكريين إلى المشفى من القاعدة العسكرية الأمريكية في تلك المنطقة.

وأصدرت البلدية بيانا جاء فيه: "تم الكشف عن إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في القاعدة الأمريكية في المنطقة وذلك بعد وصول دفعة من العسكريين من الخارج إلى القاعدة على متن طائرة عسكرية منذ أيام عديدة".

وأضاف البيان: "نقل عددا من الجنود إلى مشفى البلدية حيث يخضعون للحجر الصحي والعلاج وتم عزل جميع الذين اختلطوا مهم خلال هذه الفترة".

وكانت وسائل إعلام يابانية قد أعلنت عن نقل 3 عسكريين أمريكيين إلى المشفى من قاعدة ميساوا العسكرية وذلك بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد بدون أي أعراض تذكر.