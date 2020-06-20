القبض على وزير صحة لتربحه من فيروس كورونا

ألقت السلطات في زيمبابوي القبض على وزير الصحة أوباديا مويو، لاتهامه بالتربح من صفقة مواد طبية متعلقة بمكافحة فيروس كورونا المستجد، بحسب هيئة مكافحة الفساد في البلاد.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، أوقف الوزير في مركز للشرطة في هراري، ومن المحتمل أن يمثل أمام المحكمة اليوم السبت.

وقال جون ماكامور المتحدث باسم مفوضية مكافحة الفساد في زيمبابوي: "أستطيع تأكيد اعتقال وزير الصحة ورعاية الطفل، وهو موقوف في مركز شرطة رودسفيل. الأمر يتعلق بشراء مواد خاصة بمرض كوفيد 19".

وتتعرضت الحكومة لانتقادات عقب منحها شركة "دراكس كونسالت" التي تأسست قبل شهرين، عقدا بقيمة 20 مليون دولار لاستيراد أدوية ومعدات لإجراء فحوص فيروس كورونا.

وثارت شكوك حول توقيع الصفقة بالتراضي خلف أبواب مغلقة وبدون موافقة قانونية من هيئة تسجيل المشتريات في زيمبابوي.

وأمرت الحكومة الأسبوع الماضي بإلغاء كل عقود استيراد الأدوية الممنوحة للشركة.

يذكر أن زيمبابوي سجلت 479 إصابة بالفيروس بينها أربع وفيات، وهي الأرقام التي يشاع أنها أقل بكثير من الأرقام الفعلية بسبب غياب أليات الفحص.