بعد الإعلان عن طرده... مدع عام يواجه ترامب ويرفض الاستقالة

أعلن ممثل ادعاء اتحادي بارز في أمريكا، حقق مكتبه في أنشطة رودولف دبليو جولياني محامي الرئيس دونالد ترامب الشخصي، أنه لن يترك منصبه، وذلك بعد ساعات من إعلان إدارة ترامب فجأة أنها ستعين شخصا آخرا مكانه.

يذكر أن إدارة ترامب قامت في الأسابيع الأخيرة بإقالة عددا من الرقباء من بينهم من لعب دورا رئيسيا في مساءلة ترامب هذا العام.

وقال وزير العدل وليام بار، إن مدعي مانهاتن العام جيفري بيرمان سيستقيل وإنه سيرشح مكانه جاي كليتون رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات.

ويعرف بيرمان بتوليه قضايا إرهاب كبرى وجرائم مالية في وول ستريت وقضايا فساد حكومي. وقال إنه لم يعرف بالقرار إلا من خلال البيان الصحفي الذي أصدره بار وإنه لن يرحل في هدوء.

وصرح بيرمان في بيان "علمت من بيان صحفي من وزير العدل الليلة أنني "سأتنحى" من منصبي كمدع عام في أمريكا. لم أقدم استقالتي ولا أنوي الاستقالة من منصبي".

وأضاف "سأتنحى عندما يصدق مجلس الشيوخ على مرشح تعينه الرئاسة. وإلى أن يحدث ذلك، ستتواصل تحقيقاتنا دون تأخر أو توقف"، بحسب ما نقلته "رويترز".

وتم تعيين بيرمان في يناير/كانون الثاني 2018 وأشرف مكتبه على التحقيق مع مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق لترامب، ووجه اتهامات لاثنين من مساعدي جولياني وفتح تحقيقا مع جولياني نفسه فيما يتعلق بمساعيه لتصيد أخطاء خصوم ترامب السياسيين في أوكرانيا بغرض تشويه صورتهم. ولم يتهم الادعاء جولياني بارتكاب مخالفات.