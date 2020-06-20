الحرس الثوري الإيراني يعلن نجاح اختبار "سلاح مدمر يحتاج إلى تكنولوجيا معقدة"

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، عن إجراء اختبار ناجح لمنظومة صاروخية بحرية.

وقال قائد الدفاع الجوي للقوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري العميد رضا شبان، في حوار مع وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، إن "تصميم منظومة صاروخية تنصب على قطعة بحرية قادرة على الإطلاق بحاجة إلى تكنولوجيا معقدة جدا لكننا ولله الحمد تمكنا بهمم أعزائنا في الحرس الثوري من الوصول إلى هذه التكنولوجيا حيث أجرت اختبارا ناجحا بإصابة الهدف المطلوب".

جاء ذلك خلال الرد على سؤال حول الصور المنشورة أخيرا للنسخة البحرية لمنظومة "3 خرداد" الصاروخية، مضيفا: "لقد تمكنا اليوم حتى من العبور من هذه المرحلة وأن تكون هنالك أمور أخرى في هذه المنظومة سيتم إزاحة الستار عنها تدريجيا".

وأكد العميد شبان أن "تطوير المنظومات ومنها "3 خرداد" الصاروخية يجري باستمرار وفقا للمتطلبات والحاجات المستحدثة وقال، إن "النسخة التي نتسلمها اليوم من المنظومة الصاروخية "3 خرداد" تختلف عملانيا إلى حد كبير عن النسخة الأولى لهذه المنظومة في ضوء المعرفة الصحيحة للتهديدات وتلبية الحاجات وهو الأمر الذي ساعدنا في الوصول إلى مستوى جيد جدا ومقبول في مجال إنتاج المعدات".

وصرح أن "جميع مراحل تصميم وتصنيع وإنتاج الأسلحة والمنظومات الموجودة مثل "3 خرداد" و"طبس" والرادارات، تجري في مجموعة الدفاع الجوي للقوة الجوفضائية ومنظمة الاكتفاء الذاتي"، لافتا إلى أن "الدفاع الجوي للقوة الجوفضائية للحرس الثوري تعمل في إطار الشبكة الشاملة للدفاع الجوي في البلاد وتقوم بتنفيذ مختلف المهمات في مجالات الكشف والرصد والمواجهة".