تركيا تعلن نتائج عملية "مخلب النمر" شمالي العراق

أعلنت تركيا، اليوم السبت، نتائج عملية "مخلب النمر" العسكرية التي أطلقتها شمالي العراق، قبل عدة أيام، وذلك على لسان وزير الدفاع، خلوصي أكار.

وقال الوزير، بحسب وكالة "الناضول" التركية، إن القوات المشاركة في عملية "مخلب النمر" قصفت أكثر من 700 هدف لمنظمة "بي كا كا"، منذ انطلاقها شمالي العراق.

وذكرت الوكالة أن الوزير قام بجولة تفقدية على نقطة عسكرية قريبة من منطقة عملية "مخلب النمر"، رفقة قيادات الجيش التركي، لمتابعة سير العملية من مركز القيادة على الشريط الحدودي.

وأشار أكار إلى أن "القوات المسلحة التركية اقتحمت ودمّرت أوكار ومخابئ الإرهابيين فوق رؤوسهم في إطار العملية العسكرية".

وقال "تم منذ بداية العملية السيطرة على نحو 150 مغارة وكمية كبيرة من الذخائر وتدمير أكثر من 160 عبوة متفجرة فضلًا عن قصف أكثر من 700 هدف".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، فجر يوم الأربعاء الماضي، إطلاق عملية عسكرية جديدة شمالي العراق، حملت اسم "مخلب النمر".