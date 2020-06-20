لماذا قرر عملاق الأدوية السويسري "نوفارتس" وقف تجارب هيدروكسي كلوروكين؟

قرر عملاق الأدوية السويسري "نوفارتس" وقف التجارب السريرية على هيدروكسي كلوروكين كعلاج لمرض (كوفيد-19) الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى مشاكل في تجنيد عدد كافٍ من المرضى لدراسة الدواء المثير للجدل.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) قالت الشركة في بيان في وقت متأخر من يوم الجمعة "اتخذت شركة Novartis قرارًا بإيقاف تجربتها الطبية السريرية التي ترعاها HCQ على (كوفيد-19) بسبب تحديات التسجيل الصعبة التي جعلت استكمال التجربة غير قابل للتطبيق".

وقالت إن هذه المشكلة "جعلت من غير المحتمل أن يتمكن الفريق السريري من جمع بيانات ذات مغزى في إطار زمني معقول".

وأضافت "لم يتم الإبلاغ عن أي مشاكل تتعلق بالسلامة، ولا توجد استنتاجات حول فاعلية الدراسة".

وتم استخدام هيدروكسي كلوروكوين ومركب الكلوروكين المرتبط به تقليديًا لعلاج الملاريا وكان يُنظر إليه على أنه مضاد محتمل للفيروسات كعلاج محتمل في الأيام الأولى للوباء.

وعلى الرغم من الآثار الجانبية الخطيرة المعترف بها، فإن العديد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصف به على نطاق واسع كعلاج COVID-19 في الوقت الذي لا يوجد فيه لقاح للمرض وعقاقير أخرى محتملة فعالة لم يتم تحديدها إلا للتو.

في أبريل/ نيسان، قالت "نوفارتس" إنها سترعى تجربة سريرية للمرحلة الثالثة لحوالي 440 مريضًا في الولايات المتحدة باستخدام هيدروكسي كلوروكوين لعلاج المرضى الذين دخلوا المستشفى بالاتفاق مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA).

لكن في وقت سابق من هذا الشهر، علقت السلطات الأمريكية استخدام العقار، وقالت منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع إنها ستعلق تجاربها على هيدروكسي كلوروكين لأنها أظهرت عدم القدرة على خفض معدلات الوفيات.