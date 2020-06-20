فرنسا تسمح بعودة الجماهير إلى الملاعب في الشهر المقبل

أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم السبت، السماح للجماهير بالعودة إلى ملاعب كرة القدم من جديد بداية من 11 يوليو/تموز المقبل في ظل تخفيف إجراءات العزل والإغلاق المفروضة لاحتواء تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

ونقلت وكالة "رويترز" قرار الحكومة الفرنسية التي أصدرت بيانا بهذا الشأن وجاء فيه: "في البداية سيسمح بحضور خمسة آلاف شخص فقط على أقصى تقدير في الملعب على أن يسمح بزيادة العدد في وقت لاحق خلال الصيف مع انطلاق الموسم في الثلث الأخير من أغسطس/آب المقبل".

وأضاف البيان الحكومي: "ستتم مراجعة الوضع الوبائي في البلاد في منتصف يوليو للنظر في إمكانية مزيد من التخفيف في النصف الثاني من أغسطس/أب المقبل"

وتابع "وبناء على التقييم الجديد للوضع الوبائي في البلاد فربما يتم تخفيف القيود بصورة أكبر مع بدء العام الدراسي الجديد."

وبسبب العدوى والتوقف ألغي الدوري الفرنسي رسميا في 30 أبريل/نيسان الماضي وتوج باريس سان جيرمان بطلا لفرنسا.