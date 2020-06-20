طرد ضابط في الشرطة الأمريكية متورط في مقتل برونا تايلور

أعلن رئيس بلدية لويسفيل بولاية كنتاكي الأمريكية، أمس الجمعة، أنه سيتم طرد أحد ضباط الشرطة الثلاثة المتورطين في إطلاق النار على المواطنة صاحبة البشرة السمراء برونا تايلور.

ونقلت وكالة "اسوشيتد برس" عن رئيس البلدية، جريج فيشر، قوله إن رئيس الشرطة المؤقت، روبرت شرودر، بدأ إجراءات إنهاء الخدمة للضابط بريت هانكيسون.

وكان الضابط قد أطلق النار على برونا تايلور، البالغة من العمر 26 عاما، بينما كانت نائمة حين دخل رجال الشرطة إلى شقتها في لويسفيل، في مارس/ آذار الماضي خلال تحقيق في قضية تتعلق بالمخدرات.

وكان المتظاهرون، الذين خرجوا للاحتجاج بعد مقتل المواطن الأمريكي الأسود جورج فلويد، يهتفون باسم تايلور، كضحية لعنف الشرطة ضد ذوي الأصول الأفريقية.