حسم الجدل حول نقل الأحذية لفيروس كورونا

حسمت منظمة الصحة العالمية، الجدل بشأن احتمال انتقال فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" عبر الأحذية، وإصابته للأفراد.

وقالت المنظمة، إن هذا الاحتمال "ضعيف للغاية".

وأضافت المنظمة، أنه من باب الاحتياط وخاصة في البيوت التي بها أطفال يحبون، يجب الحرص على ترك الحذاء خارج باب المنزل.

هل يمكن للأحذية أن تنقل فيروس #كوفيد_19؟ pic.twitter.com/J8EIDYHwik — WHO EMRO (@WHOEMRO) June 17, 2020

وأوضحت المنظمة أن ذلك يمنع التلامس مع أي قاذورات أو فضلات قد تلتصق بنعل الأحذية.