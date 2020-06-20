الهند والصين تتبادلان الاتهامات بشأن انتهاكات على الحدود

تبادلت الهند والصين، اليوم السبت، الاتهامات بانتهاك الحدود بينهما في منطقة أصبحت خلال الأيام الماضية موقعا لأخطر اشتباكات دموية في نصف قرن بين الجارتين النوويتين.

وذكرت وكالة "رويترز" أن الهند اتهمت الصين بالسعي لإقامة إنشاءات "على الجانب الآخر مباشرة من خط المراقبة الفعلي"، وهو الاسم المعروف لترسيم الحدود بين البلدين، ورفض طلب الهند بالتوقف عن ذلك.

ونقلت الوكالة بيان الحكومة الهندية وقالت فيه إن "البلاد لن تسمح بأي تغييرات من جانب واحد على الحدود المتنازع عليها".

وفي السياق نفسه، اتهم المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو لي جيان القوات الهندية بالقيام بما وصفه "باستفزاز متعمد" في منطقة الهيمالايا الحدودية.

وفي سلسلة من التعليقات على تويتر، قال تشاو إن وادي جالوان يقع في الجانب الصيني من خط المراقبة وإن الهنود قاموا منذ أبريل/نيسان ببناء طرق وجسور ومنشآت أخرى من جانب واحد في المنطقة.

وأضاف أن القوات الهندية عبرت خط المراقبة الفعلي وهاجمت ضباطا صينيين وجنودا كانوا هناك للتفاوض مما تسبب في "مواجهات شرسة". ولم تعلن الصين عن سقوط أي قتلى أو مصابين في صفوف جنودها.