في اليوم العالمي للاجئين.. إحصائيات صادمة واستمرار المأساة

يحل اليوم، السبت 20 يونيو/ حزيران، اليوم العالمي للاجئين، وهو مناسبة جيد لتذكير العالم لمآسي ملايين البشر ألقت بهم الأقدار إلى مصائر جهولة خارج أوطانهم.

وبحسب أحدث إحصائية أجرتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 2019، فقد بلغ عدد اللاجئين في مختلف أنحاء العالم 79.5 مليون شخص.

وتنوعت أسباب لجوء هذا العدد الضخم ما بين حروب واضطهاد وانتهاكات لحقوق الإنسان، من بين إجمالي عدد النازحين 45.7 مليون شخص منهم نزحوا داخليا.

ومن المؤسف معرفة أن 40% من اللاجئين هم من الأطفال أي ما يتراوح بين 30-34 مليون من إجمالي اللاجئين، عاد 5.6% فقط من النازحين سواء داخليا وخارجيا إلى مناطقهم ودولهم، بينما تمت إعادة توطين 107800 لاجئ في مناطق ودول جديدة.

وخرج 68% من اللاجئين حول العالم من 5 دول فقط وهي سوريا 6.6 مليون، وفنزويلا 3.7 مليون، وأفغانستان 2.7 مليون، جنوب السودان 2.2 مليون، وأخيرا ميانمار 1.1 مليون.

في المقابل جاءت في مقدمة أكبر 5 دول مستضيفة للاجئين، تركيا بـ 3.6 مليون لاجئ، كولومبيا 1.8 مليون، باكستان1.4 مليون، أوغندا 1.4 مليون، ألمانيا 1.1 مليون.

يشار إلى أن العقد الأخير 2010 -2019 شهد نزوح 100 مليون إجباريا، من بينهم 16.2 لاجئ سياسي، كما تم تسجيل 400 ألف طلب لجوء سياسي لأطفال دون ذويهم، فيما منحت الحماية الدولية لخمسة مليون طالب لجوء، وشهدت الفترة ذاتها 79 مليون حالة نزوح داخلي.

من جانبه، قال فيليبو جراندي المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة "إن هذا الرقم الذي يقارب 80 مليونا، وهو أعلى رقم سجلته المفوضية منذ البدء في جمع هذه الإحصائيات بشكل منهجي، هو بالطبع مبعث قلق كبير".

وأضاف في مؤتمر صحفي "هذا بالمناسبة يمثل حوالي واحد بالمئة من سكان العالم".

وقال جراندي إن حوالي 73 بالمئة من اللاجئين يلتمسون المأوى في دولة مجاورة على عكس الفكرة الشائعة عن تدفقهم إلى الغرب.

هذا وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد دعا في نهاية العام المنصرم المجتمع الدولي إلى توحيد الجهود لمساعدة اللاجئين والمهاجرين.

مشيرا الى أن أغلبية اللاجئين والنازحين تتم استضافتهم من قبل دول نامية ودول ذات دخل متوسط، وهذه الدول بحاجة إلى دعم دولي مالي ومساعدة عملية.