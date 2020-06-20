اليابان ترصد غواصة غامضة مجهولة المصدر بالقرب من شواطئها

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم السبت، أنها رصدت غواصة غامضة مجهولة المصدر في منطقة جزر أماميوشيما جنوبي البلاد.

وجاء في بيان للوزارة "تم رصد غواصة، مساء يوم 18 ينيو، شمال شرق جزر أماميوشيما من قبل قوات الدفاع البحرية، والتي كانت تتجه غربا".

وأضاف البيان "وتم رصد الغواصة نفسها، في صباح يوم السبت 20 يونيو، غرب جزيرة يوكويت".

وأشار البيان إلى أن وزير الدفاع الياباني، تارو كونو، أمر "بالتأهب، وتوجيه جميع الجهود لجمع المعلومات".

وذكر البيان أنه تم إرسال طائرة من طراز "Kawasaki P-1"، بالإضافة إلى طائرة مضادة للغواصات من طراز "Lockheed P-3" وثلاث سفن إلى الموقع.