وكالة: سادس ناقلة نفط إيرانية تقترب من سواحل فنزويلا

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، اقتراب سادس ناقلة نفط إيرانية وتدعى "جولسان" من سواحل فنزويلا.

وحسب وكالة "فارس" الإيرانية، "فإن ناقلة النفط الإيرانية "جولسان" تبحر في مياه البحر الكاريبي قبالة جزيرة بربادوس باتجاه الجنوب الغربي"، مشيرا إلى أن "هذه السفينة التي ترفع العلم الإيراني تحمل شحنة من البنزين ومعدات لإصلاح مصافي التكرير في فنزويلا".

وكانت إيران قد أرسلت 5 ناقلات نفط إلى فنزويلا، معربة عن استعدادها لمواصلة شحناتها النفطية إلى البلد اللاتيني، إذا طلبت كاراكاس المزيد.

فيما أفادت وسائل إعلام دولية باتخاذ فنزويلا قرارا تاريخيا بشأن أسعار المحروقات في البلاد، وقرر الرئيس نيكولاس مادورو رفع أسعار الوقود بدءا من شهر حزيران/ يونيو، حيث كانت أسعار المشتقات النفطية في البلاد شبه مجانية في وقت سابق.