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    اجتماع الرئيس فلاديمير بوتين، موسكو 28 أبريل 2020

    بوتين: الدواء الروسي ضد كورونا هو الأفضل في العالم

    © Sputnik . Alexei Druzhynin
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    أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن الدواء الذي أنتجته روسيا لعلاج فيروس كورونا المستجد هو الأفضل في العالم.

    وأشار بوتين خلال لقاء مع الأطباء اليوم، إلى إنه "يأمل في إنتاج لقاح ضد الفيروس في روسيا في أقرب وقت".

    وأضاف "حقيقة أننا نجحنا في ابتكار الأدوية وهذا أمر إيجابي للغاية، وبحسب رؤيتي، بناء على ما أرى من تقييمات، فإنه الأفضل في العالم من حيث الجودة".

    لقاح ضد كوفيد-19
    © REUTERS / Dado Ruvic
    روسيا تنتج لقاحين ضد كورونا في سبتمبر المقبل
    وشكر بوتين الأطباء على جهودهم البطولية لمواجهة فيروس "كورونا"، مؤكدا أنهم قاموا بواجبهم خلال التحديات الصعبة.

    وقال "أهنئ بإخلاص جميع العاملين الطبيين في البلاد بمناسبة العيد المهني القادم! أتمنى لكم السعادة والصحة وبالطبع أشكركم على عملكم المتفاني".

    وتابع "لقد فعلت ذلك عدة مرات بشكل غير مباشر دون أن ألتقي بكم، ولكن الآن أود أن أقوم بذلك كما يقال بشكل مباشر على قيامكم بواجبكم بمسؤولية وشجاعة".

    وكانت وزارة الصحة الروسية قد أقرت عقار "أفيفافير" كأول عقار محلي لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد.

    وأعلن رئيس المركز الروسي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية، رينات ماكسيوتوف، أن المركز يعتزم بدء التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا المستجد في نهاية حزيران/ يونيو، ومطلع تموز/ يوليو، مشيرا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من هذه التجارب في أيلول/ سبتمبر.

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