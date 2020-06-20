الصين تستنكر قرار منظمة الطاقة الذرية الخاص بإيران

أعرب مندوب الصين لدى المنظمات الدولية في فيينا، وانج تشون، عن أسفه حيال مصادقة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على لائحة القرار الخاص بإيران، داعيا الأطراف المعنية الى الحفاظ على الهدوء وضبط النفس.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن مندوب الصين قوله إن بلاده "تطلب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإيران، والدول المعنية الأخرى أن تواصل الحوار والتعاون البناء من أجل تسوية هذه القضية بشكل مناسب".

وشدد على أن النقاشات حول برنامج إيران النووي يجب ألا تعود بعد الآن إلى الحل القديم أي "المواجهة".

كما دعا الوكالة وإيران إلى تسوية القضايا ذات الصلة بوصول المفتشين إلى المنشآت النووية الإيرانية من خلال الحوار والتعاون الجيد من أجل تفادي الإضرار بالإتفاق النووي، بدلا من عودة القضية النووية الإيرانية إلى دائرة "الضغط والمواجهة" غير المرغوب فيها.

وكان مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد اعتمد، أمس الجمعة، قرارا يدعو إيران إلى التعاون التام مع الوكالة، والسماح لمفتشيها بالوصول إلى منشأتين نوويتين في إيران.

وصوت لصالح القرار الخاص بشأن وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى منشأتين نوويتين في إيران، في مجلس الحكام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، 25 عضوا في مجلس إدارة الوكالة، مقابل صوتين "ضد" وسبعة أعضاء امتنعوا عن التصويت.

وقال البيان، الذي نشر على الموقع الرسمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية على الإنترنت، "اعتمد مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم قرارا يدعو جمهورية إيران الإسلامية إلى التعاون التام مع الوكالة في تنفيذ اتفاق الضمانات الشاملة بموجب معاهدة عدم الانتشار والبروتوكول الإضافي، وتلبية متطلبات الوكالة دون مزيد من التأخير".

وأضاف "تم تبني القرار الذي تقدمت به فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بأغلبية الأصوات، 25 مقابل 2، وامتنع اثنان عن التصويت".