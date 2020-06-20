أردوغان: نحن قريبون من الدخول إلى الـ "10 الكبار"

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات له اليوم السبت، أن تركيا تقترب من الدخول في مصاف أكبر 10 اقتصادات كبرى في العالم.

وفي كلمة له بثت عبر خدمة "الفيديو كنفرانس"، بمناسة مراسم افتتاح سد "قارص" شمال شرق الأناضول، قال أردوغان: "نحن اليوم قريبون أكثر من أي وقت مضى، من وضع تركيا في مصاف أكبر 10 اقتصادات بالعالم". بحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول".

#عاجل | #أردوغان: نحن اليوم قريبون، أكثر من أي وقت مضى، من وضع #تركيا في مصاف أكبر 10 اقتصادات بالعالم — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) June 20, 2020

ونوه أردوغان في كلمته إلى أن مؤشرات الاقتصاد التركي في الوقت الحالي "قوي للغاية".

#عاجل | #أردوغان: نجحننا مجددا في رفع احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية ليتجاوز 93 مليار دولار — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) June 20, 2020

وأضاف: "حققنا نموا اقتصاديا بمعدل 4.5 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري رغم بدء انتشار كورونا بالبلاد في مارس / أذار الماضي".

#عاجل | #أردوغان: حققنا نموا اقتصاديا بمعدل 4.5 بالمئة في الربع الأول رغم بدء انتشار #كورونا بالبلاد في مارس — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) June 20, 2020

وقال الرئيس التركي: "نجحنا مجددا في رفع احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية ليتجاوز 93 مليار دولار".