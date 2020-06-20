أردوغان: نحن قريبون من الدخول إلى الـ "10 الكبار"

وفي كلمة له بثت عبر خدمة "الفيديو كنفرانس"، بمناسة مراسم افتتاح سد "قارص" شمال شرق الأناضول، قال أردوغان: "نحن اليوم قريبون أكثر من أي وقت مضى، من وضع تركيا في مصاف أكبر 10 اقتصادات بالعالم". بحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول".
#عاجل | #أردوغان: نحن اليوم قريبون، أكثر من أي وقت مضى، من وضع #تركيا في مصاف أكبر 10 اقتصادات بالعالم— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) June 20, 2020
ونوه أردوغان في كلمته إلى أن مؤشرات الاقتصاد التركي في الوقت الحالي "قوي للغاية".
#عاجل | #أردوغان: نجحننا مجددا في رفع احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية ليتجاوز 93 مليار دولار— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) June 20, 2020
وأضاف: "حققنا نموا اقتصاديا بمعدل 4.5 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري رغم بدء انتشار كورونا بالبلاد في مارس / أذار الماضي".
#عاجل | #أردوغان: حققنا نموا اقتصاديا بمعدل 4.5 بالمئة في الربع الأول رغم بدء انتشار #كورونا بالبلاد في مارس— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) June 20, 2020
وقال الرئيس التركي: "نجحنا مجددا في رفع احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية ليتجاوز 93 مليار دولار".
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