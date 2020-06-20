وزير الدفاع الإيراني: العدو اليوم يخشى من قدراتنا الصاروخية

قال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي "اليوم نستطيع تلبية حاجات القوات المسلحة في جميع المجالات القتالية والصاروخية والإلكترونية والرادارية، بما يتناسب مع التهديدات المحتملة للعدو الذي بات اليوم يخشى من قدراتنا الدفاعية والصاروخية".

وحسب وكالة تسنيم الإيرانية أكد حاتمي "بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لاستشهاد القائد المجاهد الشهيد جمران، الاستمرار على نهجه".

وأضاف "اليوم وبفضل التوجيهات القيمة للأمام الخميني الراحل وقيادة وتوجيه الأمام الخامنئي، وصلت قمة التطور والاعتماد على الذات، بحيث إننا اليوم وبالاعتماد على العلوم والتقنيات الوطنية نستطيع تلبية حاجات القوات المسلحة في جميع المجالات القتالية البرية والجوية والبحرية والصاروخية والإلكترونية والرادارية، بما يتناسب مع التهديدات المحتملة للعدو الذي بات اليوم يخشى من قدراتنا الدفاعية وعدم اعتمادنا على الخارج خاصة في مجال الصواريخ".

واعتبر العميد حاتمي أن "البلاد اليوم وفي ظل مواجهة المؤامرات والدسائس المختلفة بحاجة الى التلاحم والوحدة الوطنية والابتعاد عن الخلافات والتمسك بالمقاومة، والثبات امام هجمات العدو".

ونوه العميد حاتمي إلى "الكفاح السياسي للشهيد جمران في إيران ومصر ولبنان، ومشاركته في جبهات القتال".