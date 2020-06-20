الإمارات ترحب بقرار الوكالة الذرية بشأن مواقع إيران النووية

رحبت دولة الإمارات بتبني مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشروع قرار، مقدم من فرنسا وألمانيا وبريطانيا، يدعو إيران للتعاون الكامل مع الوكالة وتلبية طلباتها دون إبطاء.

ويشتمل القرار على إتاحة إيران إمكانية الوصول بشكل فوري إلى عدد من مواقعها النووية، بحسب ما نشرته وكالة "وام".

وثمنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان، جهود الوكالة في هذا الشأن لما يمثله المشروع من "خطوة مهمة وجادة للحد من تطوير طهران التقنية النووية لأغراض غير سلمية".

وأكدت الخارجية الإماراتية أن القرار يأتي "انسجاما كاملا مع مطالب دولة الإمارات ودول المنطقة".

وأشادت دولة الإمارات بالدور الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بالتحقق والرصد مِن برنامج إيران النووي.

كما حرصت الإمارات على تأكيد تمتع مفتشي الوكالة بمهنية وشفافية عالية، مؤكدة على ضرورة العمل ليكون الشرق الأوسط خاليا من أسلحة الدمار الشامل.