خبيرة صينية تكشف قدرات استثنائية لفيروس كورونا: قد يعيش 20 عاما

أكدت خبيرة فيروسات صينية بارزة، أن فيروس كورونا المستجد يمكنه البقاء على قيد الحياة لمدة 20 عاما.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قالت البروفسورة لي لانجوان، عضو فريق خبراء فيروس كورونا الصيني، إنه يمكن بسهولة نقل الفيروس بين الدول بسبب قدراته الاستثنائية على تحمل ظروف البرد.

وشددت عالمة الأوبئة على ضرورة تعزيز الرقابة على المنتجات الغذائية المجمدة المستوردة، موضحة "الفيروس التاجي الجديد لا يخشى البرودة بشكل خاص".

وتابعت "يمكن للفيروس البقاء على قيد الحياة لبضعة أشهر في درجة حرارة أقل من أربع درجات مئوية و20 سنة تحت درجة حرارة 20 درجة مئوية".

وأضافت "هذا يفسر سبب اكتشاف الفيروس عدة مرات في أسواق المأكولات البحرية التي تحتوي على الكثير من الأطعمة المجمدة. من الممكن أن ينتقل الفيروس عبر البلدان".

واتهمت الصين سلالة أوروبية من الفيروسات التاجية، بتفشي جديد في بكين أصاب نحو 200 شخص خلال ثمانية أيام وهو يختلف عن الفيروس المنتشر حاليا.