بسبب فيديوهات متداولة... حقيقة إصابة ترامب بمرض باركنسون

أثارت مقاطع مصورة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، جدلا وشكوك بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حول حالته الصحية، والتي يظهر في إحداها وهو يحاول جاهدا السير على منحدر.

ويظهر ترامب، الذي احتفل بعيد ميلاده الـ74 الأحد الماضي في الفيديو المتداول وهو يمشي بصعوبة على المنحدر للوصول إلى المسرح من أجل إلقاء خطاب في أكاديمية ويست بوينت العسكرية في نيويورك، الأمر الذي جعل البعض يخمن إصابته بداء "باركنسون".

‘This is a persistent neurological sign that, combined with others, would be concerning enough to require a brain scan.’ — Dr. @BandyXLee1 is speaking out on Trump’s latest beef with a ramp pic.twitter.com/LoMGVM3Tv2 — NowThis (@nowthisnews) June 15, 2020

كما أن ما زاد من تكهنات إصابة ترامب بباركنسون هو أنه يظهر في فيديو آخر وهو يمسك كوبا من الماء بكلتا يديه أثناء إلقاء خطابه.

Trump tries to pick up a drink of water using his right hand, but has to use his left hand for additional support to get the drink to his mouth.



Watch the 2nd clip as trump struggles to walk down a ramp.



He isn't well. pic.twitter.com/t1bXkzUSZ2 — Gamora (@exoticgamora) June 14, 2020

ومن أسباب الإصابة بمرض "باركنسون" هو تلف وموت الخلايا العصبية التي تنتج الدوبامين، المسؤول عن تنسيق حركة العضلات مثل الارتعاش أو فقدان التوازن بشكل متكرر.

ونفى دونالد ترامب تلك المزاعم في حوار لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، قائلا باستنكار: "لقد بقيت هناك ساعات، وماذا أفعل؟ أحصل على دعاية حول سيري على المنحدر. وهل مصاب بباركنسون؟ لا أعتقد ذلك".

ولام الرئيس الأمريكي حذائه الجلدي في طريقة سيره الحذرة على المنحدر، وذلك لأنه ذو قاع جلدي، وأردف: "ثم ركضت آخر 10 أقدام".

وعرض ترامب على مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" أن يريه حذائه الذي ارتداه في الأكاديمية العسكرية لكي يصدق كلامه.

ولم تتغير صحة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال العام الماضي وفقا لنتائج جسده التي تم الإفراج عنها في وقت سابق من هذا الشهر.

وعانى والد ترامب "فريد" من مرض ألزهايمر في آخر 6 سنوات من حياته قبل وفاته عن عمر يناهز 93 عام 1999.