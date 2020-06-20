روحاني يشير إلى احتمال إلزام الإيرانيين باستعمال الكمامات في الأماكن العامة

أشار الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم السبت، إلى أن إيران ستبحث مسألة إلزام السكان في غضون أيام باستعمال الكمامات في الأماكن العامة والمناطق المغطاة.

وقال في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي الإيراني: "قد نجعلها إلزامية خلال أسبوع أو نحو ذلك... وبخاصة في الأماكن المزدحمة والمناطق المغطاة، لكن لابد أولا من توفير كمامات بأسعار معقولة.

وتأتي تصريحات الرئيس الإيراني مع استمرار الزيادة في حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، التي تجاوزت 200 ألف حالة.

⭕️ استفاده از ماسک در اجتماعات



🎥 رییس جمهور: ماسک ارزان باید در اختیار مردم قرار گیرد. pic.twitter.com/vqh2JVXjjM — پاد (@PadDolat) June 20, 2020

وأكد حسن روحاني، خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة "كورونا"، اليوم السبت، أنه يتعين على الجميع الاستعداد لصراع طويل مع وباء كورونا، مشددا على الالتزام بالبروتوكولات الصحية لتفادي الاصابة بالفيروس، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وتابع أن أحد قرارات اجتماع اليوم في اللجنة الوطنية لمكافحة "كورونا" المستجد أنه في غضون الأسبوعين المقبلين، سيتم إعداد خطة لفرض استخدام الكمامات في بعض الأماكن.

وأضاف: لن يختفي هذا الفيروس من تلقاء نفسه، ولا يمكننا القول بأنه سيختفي في غضون شهرين، لذلك يجب أن نعد أنفسنا لمواجهة طويلة الأمد معه، كما لا يمكننا فعل أي شيء بجعل الشعب الإيراني محصن ضد هذا الفيروس 100٪.

وحذرت السلطات الإيرانية من احتمال إعادة فرض تدابير صارمة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن زيادة الإصابات في الأونة الأخيرة.

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت تسجيل أكثر من 2300 إصابة جديدة بوباء (كوفيد-19)، ما رفع الإجمالي إلى ما يزيد عن 202 ألف حالة، توفى من بينها 9507.

وقالت الناطقة باسم الوزارة، سيما سادات لاري، في مؤتمر صحافي اليوم السبت، "تسجيل 2322 إصابة جديدة بكورونا، والإجمالي يرتفع إلى 202584".