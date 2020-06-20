جهانغيري: قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليس له تأثير على الوضع في إيران

اعتبر النائب الأول للرئيس الإيراني، اسحاق جهانغيري، أن قرار مجلس الحكام في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يلزم طهران بالسماح لمفتشي الوكالة بالوصول إلى منشأتين نوويتين في إيران، ليس له تأثير خطير على الوضع في البلاد.

طهران - سبوتنيك. وقال جهانغيري، خلال اجتماعه مع مدراء وزارة الطاقة الإيرانية، حسبما أفاد موقع الحكومة الإيرانية، اليوم السبت، إن "قرار مجلس الحكام في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليس له تأثير خطير على الوضع في البلاد".

وتابع "هذه القرارات التي صدرت وسوف تصدر لا تلعب دورا حاسما، وبلدنا الذي عانى من أشد ضغوط العقوبات في الأبعاد من الطاقة إلى التجارة والنقل والمصارف، لا يعطيها أهمية".

وأضاف أنه "تصر الدول الغربية على استمرار تواجد بيئة من الحرب النفسية غير الآمنة ضد إيران وشعبها".

وكان مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد اعتمد، أمس الجمعة، قرارا يدعو إيران إلى التعاون التام مع الوكالة، والسماح لمفتشيها بالوصول إلى منشأتين نوويتين في إيران.

وصوت لصالح القرار الخاص بشأن وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى منشأتين نوويتين في إيران، في مجلس الحكام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، 25 عضوا في مجلس إدارة الوكالة، مقابل صوتين "ضد" وسبعة أعضاء امتنعوا عن التصويت.