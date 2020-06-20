السفير الروسي في واشنطن: أمريكا مهتمة بمقترح موسكو بشأن قمة "الدول الخمس النووية"

قال سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، إن الاقتراح الذي قدمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعقد قمة لما يسمى "الدول الخمس النووية" أثار اهتمام وزارة الخارجية الأمريكية.

موسكو - سبوتنيك. وأضاف أنتونوف، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، "تحدثت مع مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية أمس وأعرب عن اهتمامه بشكل خاص بمقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيما يتعلق بعقد اجتماع لقادة الدول النووية الخمس التابعة للأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن لمناقشة تعزيز الأمن العالمي والإقليمي".

وردا على سؤال حول الخطط المقبلة لمحادثات خفض الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، قال أنتونوف إن "هناك تفهما متزايدا في واشنطن بأن الوقت قد حان للصين للانضمام إلى هذه المحادثات"، غير أن أنتونوف شدد على أن "قرار الانضمام إلى هذه المحادثات سيعود حصرا إلى بكين".

وأضاف أنتونوف "فيما يتعلق بالصين، موقفنا بسيط ومفهوم، يتعين على الصين نفسها أن تقرر ما إذا كانت مثل هذه المشاورات أو المفاوضات ضرورية بالنسبة لها أم لا. ولن نجبر أصدقاءنا الصينيين ولن نضغط عليهم لاتخاذ قرارات تصب في صالح الأمريكيين".

وأعرب بوتين في مقال عن الحرب العالمية الثانية، نشر الخميس الماضي عن أمله في عقد اجتماع شخصي لقادة الدول النووية الخمس التابعة للأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن، شاكرا لاتفاق الشركاء الدوليين على عقدها.

ووفقا للرئيس الروسي، من الضروري إجراء مناقشة مفتوحة حول قضايا الحفاظ على السلام، وتعزيز الأمن العالمي والإقليمي، والسيطرة على الأسلحة الاستراتيجية، فضلا عن الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف والتحديات والتهديدات الرئيسية الأخرى.