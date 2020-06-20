الشرطة البريطانية تعلن عن حالة طعن في ريدينغ... فيديو

ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن حادثة الطعن وقعت في مكان احتجاج لحركة "حياة السود مهمة"، الذي جرى تنظيمه في وقت سابق من اليوم.
عملية طن في اتجاجات مناهضة للعنصرية في مدينة ريدينغ بالمملكة المتحدة ، وأنباء عن إصابة عدد كبيرة من المحتجين#BlackLivesMatter#BLM pic.twitter.com/VhZ88ihlqB— شہقہرأنہ (@goolook8) June 20, 2020
وأظهر تسجيل مصور على تويتر مسعفين يهرعون لنجدة ثلاثة أشخاص على الأقل ينزفون على الأرض في متنزه. ولم يتم التأكد من صحة الفيديو إلى الآن.
وقال رئيس المجلس المحلي للمدينة، جيسون بروك، إن الشرطة تتعامل مع "حادث خطير" وحث الناس على الابتعاد عن وسط المدينة.
يتبع...
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