الشرطة البريطانية تعلن عن حالة طعن في ريدينغ... فيديو

أعلنت وسائل إعلام بريطانية عن تعرض عدة أشخاص لحادثة طعن في مدينة ريدينغ، اليوم السبت، بينما ذكرت الشرطة أنها تحقق في الحادثة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن حادثة الطعن وقعت في مكان احتجاج لحركة "حياة السود مهمة"، الذي جرى تنظيمه في وقت سابق من اليوم.

عملية طن في اتجاجات مناهضة للعنصرية في مدينة ريدينغ بالمملكة المتحدة ، وأنباء عن إصابة عدد كبيرة من المحتجين#BlackLivesMatter#BLM pic.twitter.com/VhZ88ihlqB — شہقہرأنہ (@goolook8) June 20, 2020

​وأظهر تسجيل مصور على تويتر مسعفين يهرعون لنجدة ثلاثة أشخاص على الأقل ينزفون على الأرض في متنزه. ولم يتم التأكد من صحة الفيديو إلى الآن.

وقال رئيس المجلس المحلي للمدينة، جيسون بروك، إن الشرطة تتعامل مع "حادث خطير" وحث الناس على الابتعاد عن وسط المدينة.

يتبع...