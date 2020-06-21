ترامب ينفي علاقته بإقالة المدعي العام بيرمان

نفى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت أن تكون له علاقة بإقالة كبير المدعين الفدراليين في نيويورك جيفري بيرمان المشرف على محاكمة عدد من المقربين منه.

ترامب - سبوتنيك. وقال ترامب للصحفيين اليوم الأحد: " ذا كله بيد المدعي العام ويليام بار (أمر الإقالة). هو يعمل على ذلك، هذه وزارته. لدينا مدع عام قادر، ولذلك الأمر متروك له، أنا لست مسؤولا عن ذلك الأمر".

وكان المدعي العام الأمريكي ويليام بار، أعلن أن ترامب أقال بيرمان بعد أن رفض التنحي طوعا.

ونقلت قناة " سي بي إس" عن بار قوله في رسالة وجهها إلى بيرمان الذي شغل منصب رئيس دائرة الادعاء العام في منطقة منهاتن بنيويورك، إنه "فوجئ وشعر بخيبة أمل" بسبب تصريح بيرمان العلني الذي أصدره في وقت متأخر الجمعة ورفض فيه تقديم استقالته".

وأضاف: "طلبت من الرئيس إبعادك من اليوم، وقد فعل ذلك".

ومنذ تعيينه في يناير كانون الثاني 2018 لم يتوان بيرمان عن ملاحقة شخصيات في دائرة ترامب. وأشرف مكتبه على التحقيق مع مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق لترامب، ووجه اتهامات لاثنين من مساعدي جولياني وفتح تحقيقا مع جولياني نفسه فيما يتعلق بمساعيه لتصيد أخطاء خصوم ترامب السياسيين في أوكرانيا بغرض تشويه صورتهم.