إعلام: مقتل 3 أشخاص بعملية طعن في مدينة ريدينغ البريطانية

ذكرت وسائل إعلام بريطانية، مساء السبت، أن 3 أشخاص قتلوا، فيما نقل اثنين مصابين للمستشفى بعد هجوم ريدينغ جنوبي العاصمة لندن.

موسكو - سبوتنيك. ووفقا لصحيفة "تليغراف" البريطانية "سقط 3 قتلى ونقل اثنين مصابين للمستشفى بعد هجوم ريدينغ".

وذكر نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي أن "عدة أشخاص" تعرضوا للطعن، فيما أغلقت الشرطة المنطقة التي شهدت عمليات الطعن، وحثت الناس على الابتعاد قدر الإمكان.

وأعلنت شرطة مدينة ريدينغ البريطانية أنها ألقت القبض على رجل عقب حادث أسفر عن سقوط قتلى ومصابين بمدينة ريدينغ.

A number of people sustained injuries and were taken to hospital.



A police cordon is in place in Forbury Gardens as officers investigate.



We are asking the public to avoid the area at this time. — Thames Valley Police (@ThamesVP) June 20, 2020

وقالت الشرطة "إن ضباطا ألقوا القبض على رجل بمسرح الحادث" مضيفة أنه قيد الاحتجاز.

وأضافت الشرطة "أصيب عدد من الأشخاص بجروح ونقلوا إلى المستشفى".