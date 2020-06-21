الشرطة البريطانية تؤكد مقتل ثلاثة أشخاص طعنا بمدينة ريدينغ البريطانية

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم كما أصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة لدى قيام رجل بطعن عشوائي في بلدة ريدينغ بإنجلترا يوم السبت على الرغم من أن الشرطة لا تتعامل مع الحادث على أنه عمل إرهابي.

لندن - سبوتنيك. وبحسب وكالة رويترز ، قال كبير مفتشي الشرطة، إيان هنتر "لا يجري التعامل مع ذلك على أنه حادث إرهابي ولكن رجال الشرطة يتعاملون مع الدافع وراء الحادث بعقل متفتح ويدعمهم زملاء من شرطة ساوث ايست لمكافحة الإرهاب".

واعتقل رجل عمره 25 عاما في مكان الجريمة للاشتباه بارتكاب جريمة القتل.

*UPDATE*



We have launched a murder investigation following the deaths of three people in Reading yesterday after an incident in Forbury Gardens.



A 25-year-old man has been arrested on suspicion of murder.



More details: https://t.co/U9GDMkyTP7 pic.twitter.com/Rfb0Iwz2Pk — Thames Valley Police (@ThamesVP) June 21, 2020

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن 3 أشخاص قتلوا ونقل اثنين مصابين للمستشفى بعد هجوم ريدينغ جنوبي العاصمة لندن.

ووفقا لصحيفة "تليغراف" البريطانية: "سقط 3 قتلى ونقل اثنين مصابين للمستشفى بعد هجوم ريدينغ".