إصابات "كورونا" في فرنسا تتجاوز 160 ألفا

تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا عتبة الـ160 ألفا عقب تسجيل 641 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

باريس - سبوتنيك. وبحسب موقع وزارة الصحة ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بواقع 641 إصابة ليبلغ الإجمالي 160093، بينما زاد إجمالي الوفيات بواقع 19 حالة وفاة ليصل إلى 29633 من بينهم 19176 لاقوا حتفهم بالمستشفيات.

ووفقا موقع وزارة الصحة، يخضع للعلاج في المستشفيات 9837 مصاب من بينهم 715 في وحدات العناية المركزة.

كانتمنظمة الصحة العالمية، قالت يوم الجمعة الماضية، إن العالم دخل "مرحلة خطيرة" من جائحة كوفيد-19، مع بدء الدول تخفيف قيود العزل والتنقل.

وأشار مدير عام المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي افتراضي، إلى أن المنظمة أحصت الخميس 150 ألف إصابة جديدة وهو العدد الأعلى للإصابات خلال يوم واحد منذ بدء تفشي الوباء.