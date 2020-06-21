صربيا أول دولة أوروبية تنظم انتخابات برلمانية بعد العزل العام

تفتح صناديق الاقتراع، اليوم الأحد، في صربيا ويتوجه الناخبون لانتخاب برلمان جديد في أول انتخابات عامة في ​أوروبا​ منذ سريان اجراءات العزل العام بسبب تفشي وانتشار ​فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وذكر موقع "foreign brief" السياسي أن الانتخابات الصربية ستشهد مقاطعة من جانب بعض أحزاب المعارضة، معتبرين أن الاستحقاق الانتخابي لن يكون ديموقراطيا بسبب سيطرة الحزب الحاكم والرئيس الصربي ​ألكسندر فوتشيتش على مختلف المجالات المؤثرة في الحياة السياسية الصربية.

وأشارت أحدث استطلاعات للرأي إلى توقع حصول حزب الشعب الصربي المحافظ بزعامة فوتشيتش على نحو خمسين في المئة من الأصوات يعززه في ذلك الدعم العام الواسع النطاق لأسلوب معالجة ​الحكومة​ لجائحة فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يأتي ​الحزب الاشتراكي​ شريك فوتشيتش في الحكم في المركز الثاني بحصوله على نحو عشرة في المئة في حين من المتوقع أن يحتل حزب معارض يمثل يمين الوسط بزعامة الكسندر سابيتش رئيس بلدية بلغراد المركز الثالث.

كما سيتم تزويد ​مراكز الاقتراع​ بكمامات وأجهزة لتعقيم اليدين ليستخدمها الناخبون البالغ عددهم 5.5 مليون شخص.