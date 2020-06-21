ترامب: السجن لمن يحرق العلم الأمريكي

اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال افتتاح حملته الانتخابية في تولسا، ولاية أوكلاهوما، أن يتم تشريع عقوبة لمدة عام لمن يحرق العلم الأمريكي.

وقال ترامب، موجها كلامه إلى النائبين الجمهوريين في أوكلاهوما جيم إنهوف وجيمس لانكفورد وسط الحشد: "يجب أن نتوصل إلى تشريع مفاده السجن لمن يحرق العلم الأمريكي لمدة عام واحد".

وتابع ترامب: "علينا أن نفعل ذلك. نتحدث عن حرية الكلام... ولكن هذا تدنيس".

"We ought to come up with legislation that if you burn the American flag you go to jail for one year ... if somebody wants to burn the American flag and stomp on it, but just burn it, they go to jail for one year" -- Trump pic.twitter.com/sbETQDwUkp — Aaron Rupar (@atrupar) June 21, 2020

يذكر أن حرق العلم الأمريكي لا يعد عملا إجراميا في الولايات المتحدة، حيث حكمت المحكمة العليا عام 1989 بأن حرق العلم الأمريكي هو حرية التعبير المحمية دستوريًا بموجب التعديل الأول.

وقد اقترح الرئيس تشريعات مماثلة في الماضي. وكرر فكرته في الآونة الأخيرة بعد أن شوهد العديد من المتظاهرين المحتجين على وفاة جورج فلويد وهم يحرقون الأعلام الأمريكية.

ووصف ترامب، خلال مؤتمر عبر الهاتف مع المحافظين في وقت سابق من هذا الشهر، حرق العلم بأنه "عار" وتعهد بدعم قانون "مكافحة حرق العلم"، بحسب ما نقلته "ذي هيل".