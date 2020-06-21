المكسيك تستفيق على مقابر جماعية مجهولة

كشفت السلطات المكسيكية، يوم أمس السبت، عن مقبرة جماعية كبيرة في منطقة غوادالاخارا في ولاية خاليسكو غرب ​البلاد.

وذكر موقع قناة تركية، نقلا عن المدعي العام المكسيكي، أن السلطات استخرجت نحو 157 جثة جديدة، وذلك بعد العثور في وقت ماضى على 58 جثة خلال شهري أبريل/ نيسان ومايو/ أيار الماضي.

وذكر المدعي العام جيراردو أوكتافيو سوليس أنه سيجري تحليل خمس مقابر جماعية أخرى ويمكن بذلك أن يرتفع عدد الجثث المكتشفة.

ويرجع خبراء ومدافعون عن حقوق ​الإنسان​ ​العنف​ الذي ينهش المكسيك إلى العملية العسكرية التي أطلقت ضد الجريمة المنظمة منذ 2006.