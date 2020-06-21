مسؤول إيراني يكشف مفاجأة عن فيروس كورونا في بلاده

أعلن وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، اليوم الأحد أن إيران لا تزال تواجه الموجة الأولى من انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن " هذا الفيروس قد يبقى موجودا لمدة عامين على الأقل".

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية تصريحات نمكي الذي قال: "لا نزال في الموجة الأولى من كورونا، وسلوك الفيروس في جنوب إقليم كرمان يختلف عن سلوكه في أقاليم ومدن أخرى كهرمزغان وميناب وبندر عباس".

وتابع نمكي قائلا: "أكثر من 87% من المصابين بالفيروس في إيران يعانون السمنة والسكري والأمراض المزمنة".

وحذرت السلطات الإيرانية من احتمال إعادة فرض تدابير صارمة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن سجلت أكثر من 100 في يوم واحد.