بعد تحضرها لتجنب موجة ثانية... فيروس كورونا يقتحم ألمانيا من جديد

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد- 19) بواقع 687 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي منذ بداية الجائحة إلى 189 ألفا و 822 حالة .

موسكو - سبوتنيك. وراجع المعهد بياناته اليوم الأحد بشأن عدد الوفيات المعلنة ، يوم أمس والتي وفقا له بلغت 8883 ، ليشير إلى أن عدد الوفيات بلغ حتى الآن 8882 ، دون تحديد أسباب التعديل .

وقالت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إن العالم دخل "مرحلة خطيرة" من جائحة كوفيد-19، مع بدء الدول تخفيف قيود العزل والتنقل.

وأشار مدير عام المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي افتراضي، إلى أن المنظمة أحصت الخميس 150 ألف إصابة جديدة وهو العدد الأعلى للإصابات خلال يوم واحد منذ بدء تفشي الوباء.

وفي وقت سابق قال وزير المال الألماني، أولاف شولتز، إن "ألمانيا في وضع يمكنها تفادي موجة ثانية من فيروس كورونا"، محذرا أن "غياب لقاح مضاد للفيروس يعني أن التباعد الاجتماعي وإجراءات الفحص والتتبع أمر ضروري".

يشار إلى أن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، قال أن ألمانيا سترفع القيود على الحدود مع سويسرا وفرنسا والنمسا والدنمارك، يوم 15 يونيو/حزيران، وأضاف أن الحكومة قد تعيد النظر في ذلك إذا تدهورت الأوضاع المتعلقة بتفشي فيروس كورونا المستجد.