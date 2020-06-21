"اللعب بالنار"... إيران تحذر السعودية والبحرين من قرار "يقلب أمن المنطقة"

وجهت إيران، أمس السبت، تحذيرا إلى السعودية والبحرين من التطبيع مع إسرائيل، مؤكدة أن "التطبيع لعب بالنار".

وقال مساعد رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، حسين أمير عبد اللهيان، خلال مراسم تأبين الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية رمضان عبد الله شلح، إن "التطبيع مع الكيان الصهيوني لن يقدم المساعدة للسعودية والبحرين سيقلب الأمن لهما وللمنطقة"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وأضاف أنه "على السعودية أن تعلم بأن التطبيع مع الكيان الصهيوني لعب بالنار"، مؤكدا أن "المقاومة أصبحت اليوم في قمة القدرة والصمود وإذا ما كرر الصهاينة أخطاء الماضي فسيواجهون هزيمة أكبر".

وأضاف مساعد رئيس البرلمان الإيراني أن "رمضان عبد الله شلح قد حول القضية الفلسطينية من قضية وطنية الى قضية إسلامية وعالمية، وكان نموذجا لجميع المجاهدين"، لافتا إلى أن "هناك قواسم مشتركة كثيرة بين "الشهيد القائد سليماني والفقيد شلح لاسيما اهتمامهما بوحدة الأمة الإسلامية".

وتابع قائلا: "الشهيد سليماني والفقيد شلح كانا ينظران إلى قضية فلسطين من بعدها العالمي.. الفقيد شلح كان يعتبر الكفاح ضد الكيان الصهيوني مقتصرا على طريق المقاومة، ونظرة سليماني أيضا كانت كنظرة الفقيد شلح ونصر الله في إنشاء حركة ثقافية مناهضة للصهيونية".

وأكد المسؤول البرلماني، أن "التطبيع مع إسرائيل لا يساعد قط على إرساء الأمن في المنطقة"، موجهة نصيحة "لبعض الحكام العرب بعدم الوقوف في الاتجاه المعاكس لقضية فسطين".