كندا تحقق في نفوق 38 جرو على متن رحلة قادمة من كييف

بدأت السلطات الكندية تحقيقا بعد العثور على 38 من الجراء النافقة من فصيلة "بولدوغ فرنسي"، على متن رحلة تابعة لـ "الخطوط الجوية الأوكرانية الدولية" قادمة من كييف.

وذكرت شبكة "سي بي سي" الكندية، نقلاً عن المكتب الصحفي التابع لوزارة الداخلية الأوكرانية، بأن الحديث يدور عن رحلة "كييف - تورونتو"، التي كان على متنها 500 جرو، والتي نفق منها 38 من بين من هذه الجراء وأصيب آخرون بالجفاف. شرطة منطقة كييف فتحت قضية جنائية بموجب المادة 299 ("إساءة معاملة الحيوانات") من القانون الجنائي الأوكراني، والتي تنص عقوبتها على السجن لمدة تصل إلى ثماني سنوات.

38 dogs were found dead after arriving at @TorontoPearson from Ukraine’s capital. Coming up on @citynews how did this happen, what animal rights activists have to say about what they call unethical breeding and the latest on the investigation. pic.twitter.com/0rJUwOzgPC — Maleeha Sheikh (@MaleehaCity) June 19, 2020

وبحسب القناة التلفزيونية الكندية، وصلت الطائرة إلى مطار بيرسون الدولي في تورونتو الكندية الأسبوع الماضي، في 13 يونيو/حزيران الجاري.

وقال المتحدث باسم وكالة التفتيش على الأغذية الكندية، "أثناء الفحص عثر على 38 من (الجراء) كانت قد نفقت لدى وصولها".

وأضافت الوكالة بأن: "ممثلي وكالة التفتيش على الأغذية الكندية، يحققون حاليا في الظروف المحيطة بهذا الحادث وسيحددون الخطوات الأخرى بعد الانتهاء من التحقيق".

الخطوط الجوية الأوكرانية الدولية، أصدرت فيما يتعلق بالحادث، بياناً على الـ "فيسبوك"، أعربت فيه عن تعازيها جراء نفوق تلك الحيوانات.

وجاء في البيان: "تعمل الخطوط الجوية الأوكرانية الدولية، مع السلطات المحلية لتحديد ما حدث وإجراء التغييرات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحالة".