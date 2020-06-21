نتنياهو يهاجم إيران مجددا: تواصل الكذب على المجتمع الدولي

ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم الأحد، في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية، أن إيران تواصل الكذب على المجتمع الدولي بغية التوصل إلى امتلاك الأسلحة النووية.
بالفيديو:— بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) June 21, 2020
إيران تواصل الكذب على المجتمع الدولي بغية التوصل إلى امتلاك الأسلحة النووية. واليوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدرك ذلك أيضا. تقريرها الذي صدر في نهاية الأسبوع يتحدث عن نفسه. وما قلناه منذ سنين يدركونه اليوم أيضا في تلك المؤسسات. pic.twitter.com/EAN9YMM4yP
وقال نتنياهو "إن اليوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدرك ذلك أيضا. تقريرها الذي صدر في نهاية الأسبوع يتحدث عن نفسه. وما قلناه منذ سنين يدركونه اليوم أيضا في تلك المنظمات".
وكان مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد اعتمد، أمس الجمعة، قرارا يدعو إيران إلى التعاون التام مع الوكالة، والسماح لمفتشيها بالوصول إلى منشأتين نوويتين في إيران.
وصوت لصالح القرار الخاص بشأن وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى منشأتين نوويتين في إيران، في مجلس الحكام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، 25 عضوا في مجلس إدارة الوكالة، مقابل صوتين "ضد" وسبعة أعضاء امتنعوا عن التصويت.
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